KUTSO Başkanı Argat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından New York'taki Türkevi'nde kabul edildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya'nın sanayide dönüşüm süreci ile Kütahya Kalkınma Raporu kapsamında belirlenen stratejik öncelikler ele alındı. Görüşmede, kentin sanayi ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, yoğun programı kapsamında kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.