KUTSO\'ya yoğun ziyaret trafiği

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), farklı kurum, kuruluş ve öğrenci gruplarını ağırladı. Ziyaretlerde eğitim, kültür, spor ve sosyal projeler başta olmak üzere çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Ezgi Yavuz, Serpil Sarıgözlü, İrem Vardar, Tuncay Sarıca, Alime Aydın ve Eren Kahraman, KUTSO'yu ziyaret etti. Öğrenciler, yaklaşan 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini davet etti. Başkan Argat, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de KUTSO'yu ziyaret etti. Görüşmede, geleneksel Türk okçuluğuna verilen katkılar ele alınırken, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Kütahya Belediyesporlu Emir Cihan Kaya da KUTSO yönetimiyle bir araya geldi. Genç sporcuyu tebrik eden Esin Güral Argat, Kütahya'nın sportif başarılarından gurur duyduklarını söyledi.

Ezop Tiyatro Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Çiğdem Özçelik ve "Düğünümüz Var" tiyatro ekibi de KUTSO'yu ziyaret etti. Görüşmede kültür ve sanat faaliyetleri ele alınırken, tiyatro ekibi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alper Olgun ve yönetim kurulu üyeleri de KUTSO'da temaslarda bulundu. Görüşmede iş dünyasının mevcut durumu ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Kütahya Sosyal Hizmetler Kooperatifi Başkanı Ahmet Tekdemir, KUTSO ziyareti kapsamında yaşlı bakım ve geriatri merkezi kurulmasına yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Esin Güral Argat, projenin önemine dikkat çekerek iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Son olarak Kütahya Beşiktaşlılar Derneği yönetimi ve üyeleri de KUTSO'yu ziyaret etti. Görüşmede Kütahya'nın sosyal ve ekonomik yapısına katkı sunacak çalışmalar ve sivil toplum kuruluşlarının rolü ele alındı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, gerçekleşen tüm ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin ortak değerleri etrafında iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ziyaretler karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - KÜTAHYA