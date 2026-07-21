Kütüphane Materyal Sayımı Nedeniyle Ödünç Hizmeti Durduruldu

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde 21-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek materyal sayımı nedeniyle ödünç verme hizmetine geçici olarak ara verilecek.

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kütüphane hizmetlerinin daha düzenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde materyal sayımı gerçekleştirileceği bildirildi. Sayım çalışmaları süresince materyal ödünç verme hizmetinin geçici olarak durdurulacağı belirtilirken, vatandaşların diğer kütüphane hizmetleriyle ilgili bilgi almak için kütüphane ile iletişime geçebileceği ifade edildi. Yetkililer, gösterilecek anlayış ve iş birliği için okurlara teşekkür ederek, sayım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti. - AYDIN