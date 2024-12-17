Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleşti

Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleşti

Kütüphaneler arası işbirliği ve sorunların belirlenmesi için toplantı düzenlendi.

17.12.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, il ve ilçelerde bulunan kütüphanelerin sorunlarının yerlerinde belirlenmesi ve çözülmesi amacıyla yılda iki kez yapılan, 2024 yılının son Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirildi.

75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fatma Havur, 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, Kütüphaneler ve Yayımlar Şube Müdürü Mahmut Harmancı, Ayniyat Saymanı Dilek Özkan, 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Ayşegül Çayır ve tüm ilçe halk kütüphaneleri müdürleri ve memurlar katıldı.

Toplantıda; Okuyucu sayılarının artırılması ile ilgili projelerin üretilmesi, okuyucuya daha iyi hizmet sağlanması için neler yapılması gerektiği, ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi, hizmet binası durumları, kütüphanede oluşan sorunların çözüme kavuşturulması, yeni kütüphanelerin açılması, eşgüdüm ve işbirliğin sağlanması konular gündeme alınarak görüşüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.