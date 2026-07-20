Kuveyt, İran İHA Saldırılarına Hedef Oldu

Kuveyt ordusu, ülkenin İran'ın yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı devreye girdiğini açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Bahreyn'in ardından Kuveyt de bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye yönelik yeni İHA saldırıları düzenlediği belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği bildirildi. Duyulan patlama seslerinin İHA'ları önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu aktarıldı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. - KUVEYT