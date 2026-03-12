Kuveyt'te İHA Saldırısı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te İHA Saldırısı: 2 Yaralı

12.03.2026 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'te İran destekli İHA saldırısında 2 kişi yaralandı, yangın çıktı. ABD askerleri hedefte.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bir konut binasını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, şafak vakti ülkenin güneyindeki bir konut binasına İHA saldırısı yapıldığını açıkladı. el-Atvan, saldırıda 2 kişinin yaralandığını ve yaralıların tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Kuveyt basını saldırı sonrasında binada yangın çıktığını duyururken, bazı sosyal medya paylaşımlarında hedef alınan binada ABD askerlerinin kaldığı iddia edildi.

Çok sayıda füze ve İHA ile saldırı yapılmıştı

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, ülkenin savunma sistemlerinin çok sayıda füze ve İHA saldırısına karşı harekete geçtiği bildirilmişti. Düşman unsurlardan kaçının önlendiği belirtilmemişti. - KUVEYT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Kuveyt, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuveyt'te İHA Saldırısı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı Hareketi inanılmaz Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
AVM’de kan donduran olay Daha hayatının baharındaydı AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 08:41:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt'te İHA Saldırısı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.