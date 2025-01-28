Kuyucak\'a 617 Milyon TL Değerinde Yatırım

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'ya ziyarette bulundu. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Kuyucak ilçesi genelinde gerçekleştirilen güncel değerler ile 617 milyon Türk lirası değerindeki yatırımlar için teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar ile gelecekte hayata geçirilecek olan çalışmalar görüşüldü. Görüşmelerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Kuyucak'a kazandırılacak yatırımların yanı sıra mevcut çalışmaların durumu da ele alındı. Belediye Başkanı Doğanca, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Kuyucak ilçesi genelinde gerçekleştirilen güncel değerler ile 617 milyon Türk lirası değerindeki yatırımlar ile 216 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışması ve 227 kilometre uzunluğundaki yol çalışması için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Doğanca ayrıca, ilçede yapımı tamamlanan Yamalak Köprüsü ve Katı Atık Aktarma İstasyonu ile açılışı gerçekleştirilecek olan Çocuk Gelişim Merkezi için Kuyucaklı vatandaşların Başkan Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcıları Zafer Uçar ve Burak Örnek ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin Kuyucak'ta görev yapan birimleri ile bir araya geldi. Gece gündüz demeden Kuyucaklı vatandaşlara hizmet ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ personelleri, vatandaşlardan gelen görüş, talep ve önerileri bürokratlara iletti. - AYDIN