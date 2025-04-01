Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca, Bayramda Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Ramazan Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, bayramda görev başında olan güvenlik güçlerini unutmadı. Belediye meclis üyeleriyle birlikte Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bayram ziyareti gerçekleştiren Başkan Doğanca, burada görev yapan polis ve jandarma personelinin bayramını kutladı. Bayramda ilçenin huzuru için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Başkan Doğanca, "Sizler, bayramda dahi özveriyle çalışarak toplumun güvenliğini sağlıyorsunuz. Hepinizin bayramını kutluyor, daha nice sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, Başkan Doğanca ve belediye meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN