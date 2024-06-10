Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi

Yerel

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri, ilçede bulunan fırınlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan fırın denetimlerde hijyen kuralları, üretim şartları ve ürün kalitesi gibi birçok önemli kriter göz önünde bulunduruldu. Denetim sırasında fırınlarda bulunan üretim alanları titizlikle incelendi. Çalışanların hijyen standartlarına uygunluğu, kullanılan malzemelerin kalitesi ve üretim süreçlerindeki temizlik önlemleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Gıda kontrolörleri, üretim aşamalarında karşılaşılan eksiklikler ve hijyen kurallarına uyulmayan durumlar hakkında işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve halk sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. - AYDIN