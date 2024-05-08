Kuyucak'ta Atık Toplama Projesiyle Çevre Korunuyor - Son Dakika
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Kuyucak'ta Atık Toplama Projesiyle Çevre Korunuyor

Kuyucak\'ta Atık Toplama Projesiyle Çevre Korunuyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarımsal faaliyetlerde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik adına çalışmalar sürerken, 'Atıkları Toplayalım, Çevreyi Koruyalım' adlı iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında boş zirai ilaç ve gübre ambalaj atığı getiren üreticilere sıvı gübre veriliyor. Bu proje ile çiftçilere çevre bilinci artırılırken, tarımsal faaliyetlerde kullanılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermesi engellenmeye çalışılıyor. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tarz teşvik programlarının çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.

08.05.2024 12:34
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarımsal faaliyetlerde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik adına çalışmalar sürerken 'Atıkları Toplayalım, Çevreyi Koruyalım' adlı iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından boş zirai ilaç ve gübre ambalaj atığı getiren üreticiye sıvı gübre verildi.

Proje kapsamında hayata geçirilen program uygulanmaya devam ediyor. Ödüllendirme sistemiyle çiftçilere çevre bilincini artırma ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturma hedeflenirken, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde kullanılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede çiftçiler kullanılmış zirai ilaç ve gübre ambalajlarını toplamaları teşvik edilerek getirilen boş zirai ilaç ve gübre ambalaj kutusu karşılığında ödüllendiriliyorlar. Son olarak proje kapsamında Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 10 adet boş zirai ilaç ve gübre ambalaj kutusu getiren üreticiye 1 adet 1 litrelik sıvı gübre verildi.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu tarz teşvik programlarının çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi açısından önemli olduğu belirtilirken, atıkların toplanmasıyla birlikte çevre koruma bilinci arttırılarak tarım alanlarında da daha sağlıklı bir çevre oluşturulması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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