Kuyucak'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kuyucak'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Kuyucak\'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların toplum üzerindeki önemli katkılarını vurgulayarak özel etkinlikler düzenledi. Belediye, kadınlara bez çantalar hediye etti ve sosyal projelerle destek olunacağını açıkladı.

08.03.2025 09:58  Güncelleme: 10:01
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Kuyucaklı kadınları unutmayan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca; "Kadınlarımız ülkemizin ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuştur" dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli ve Kuyucak Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ali Kocadağ'ın katılımıyla Kuyucak'ta esnaflar dolaşıldı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ile kadınlara birçok hak tanınmış ve bu sayede kadınlarımız ülkemizin ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kuyucak Belediyesi olarak biz de kadınların önceliğini gözetiyor, pozitif ayrımcılığı destekliyoruz. Çalışan, üreten yaşamın her alanında olan, her adımda dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kuyucak Belediyesi tarafından hazırlanan bez çantalar kadınlara hediye edildi. Başkan Doğanca, "Kuyucak Belediyesi olarak, kadınlara yönelik sosyal projeler ve destek programlarıyla farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

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