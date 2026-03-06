Başkan Doğanca, öksüz ve yetimlerle iftarda buluştu - Son Dakika
Başkan Doğanca, öksüz ve yetimlerle iftarda buluştu

Başkan Doğanca, öksüz ve yetimlerle iftarda buluştu
06.03.2026 08:47  Güncelleme: 08:48
Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, öksüz ve yetim çocuklar onuruna iftar yemeği düzenleyerek, protokol üyeleriyle birlikte çocuklarla aynı sofrayı paylaştı ve onlara hediyeler verdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, öksüz ve yetim çocuklar onuruna iftar yemeği düzenledi. Kuyucak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte protokol üyeleri de çocukları yalnız bırakmadı.

Kuyucak Belediyesi tarafından ilçedeki öksüz ve yetim çocuklar onuruna iftar yemeği verildi. Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın ev sahipliğinde Kuyucak Belediyesi Evlidağ Restoran'da gerçekleşen etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdür V. İzzettin Engin, daire müdürleri, öksüz ve yetim çocuklarla birlikte yakınları katıldı.

İftarda çocuklara çeşitli hediyeler de veren Başkan Doğanca, "Mübarek Ramazan ayında öksüz ve yetim çocuklarımız için Belediyemiz tarafından düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamımız Fehmi Sinan Niyazi ve daire amirlerimiz ile birlikte katıldık. Çocuklarımızla ve aileleriyle aynı sofraları paylaşarak Ramazan ayının manevi huzuruna ortak olduk. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizler için en büyük mutluluk. Hayırlı ve bereketli Ramazanlar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

