Kuyucak\'ta Yaz Kur\'an Kurslarına Seminer

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerde mahremiyet bilinci, akran nezaketi, çevre ahlakı, bilinçli teknoloji kullanımı ve aile içi sorumluluklar gibi konularda eğitim verildi.

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen rehberlik seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir tarafından Kayran Mahallesi Camii ile Çobanisa Mahallesi Camii'nde eğitim gören öğrencilere yönelik kapsamlı seminerler gerçekleştirildi. Seminerlerde öğrencilere mahremiyet bilinci kapsamında kişisel sınırların korunması ve özel alana saygı, arkadaşlık bilinci ve akran nezaketi çerçevesinde tatlı dil, hoşgörü ve arkadaşlık hukuku, çevre ahlakı kapsamında doğanın korunması, temizlik, israfın önlenmesi ve canlılara merhamet konuları anlatıldı. Ayrıca bilinçli ve güvenli ekran kullanımı ile dijital farkındalık, aile içi sevgi ve saygı, anne-babaya hürmet ve evdeki sorumluluklar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kuyucak İlçe Müftülüğü yetkilileri, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunmayı amaçlayan seminerlerin Yaz Kur'an Kursları süresince devam edeceğini belirterek, seminerleri gerçekleştiren Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir'e, din görevlilerine, Kur'an kursu öğreticilerine ve programa ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti.