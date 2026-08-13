Kuyucak'ta Yaz Kur'an Kursu Sona Erdi - Son Dakika
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Kuyucak'ta Yaz Kur'an Kursu Sona Erdi

Kuyucak\'ta Yaz Kur\'an Kursu Sona Erdi
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Başaran Mahallesi'nde yaz Kur'an kursu kapanış programıyla tamamlandı, öğrenciler sergi yaptı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde yaz dönemi boyunca devam eden Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler kursu, öğrencilerin hazırladığı kapanış programıyla sona erdi.

Başaran Mahallesi Kur'an Kursu ve Başaran Mahalle Camii'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, yaz dönemi boyunca aldıkları Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimini düzenlenen programda sergiledi. Programa Kuyucak İlçe Müftü Vekili Kemal Abdullah Şengül de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kapanış programında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, ilahiler, şiirler ve ezberlenen dualar da seslendirildi. Minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler programa katılanlardan ilgi gördü.

Programda konuşan İlçe Müftü Vekili Kemal Abdullah Şengül, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek, kurslarda görev yapan din görevlileri ve öğreticiler ile öğrenci velilerine teşekkür etti. Şengül, eğitimlere katılan öğrencileri de gayretlerinden dolayı tebrik etti. Yaz Kur'an kursunun sona ermesiyle öğrenciler eğitim dönemini tamamlayarak kurslardan ayrılırken, programda Kur'an sevgisinin ve kazanılan dini bilgilerin çocukların hayatında kalıcı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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