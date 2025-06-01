Kuyucak\'ta Yüzme Havuzları Sezona Hazırlanıyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte belediyeye ait yüzme havuzlarında bakım ve tadilat çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yüzme kurslarının 30 Haziran itibariyle başlayacağını duyurdu.

Kuyucak Belediyesi, sıcak yaz aylarında vatandaşların serinleyip spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla yüzme havuzlarını sezona hazırlıyor. Bu kapsamda, Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri ile Horsunlu Sosyal Tesisleri bünyesindeki yüzme havuzlarında bakım, temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri ve Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde yüzme havuzlarımız yaz sezonuna hazırlanıyor. Tadilat ve bakımları yapılan havuzlarımız, 30 Haziran'da yüzme kurslarıyla faaliyete başlayacak" dedi. - AYDIN