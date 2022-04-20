Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi

20.04.2022 19:35
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Aydın Geleneksel Çocuk oyunları ve Kukla Festivali Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Aydın Geleneksel Çocuk oyunları ve Kukla Festivali Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan'ın katılımıyla Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şimdiye kadar Türkiye'nin pek çok ilinde yapılarak büyük beğeni toplayan Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'nde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Festival boyunca Kukla ve Karagöz Sanatçıları Umut Şafak Poyraz, Bahadır Bıyıklı ve Sihirli Balon sanatçısı Çitlembik gösterilerini yaparak çocukları şenlendirdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "En büyük çabamız geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın yüzünde gülümse oluşturabilmek. Biliyorsunuz ki 3 gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız. Onun için bugün Kültür Bakanlığımızın güzel hizmetini sizlere getirdik. Hedefimiz geleneksel eğlence ve tiyatro kültüründen uzaklaşmış, teknolojinin gölgesinde çocuk olduklarını unutan çocukların yüzünü güldürmek, zihinlerine ışık tutmak, geleneksel tiyatro kültürü karakterlerimizden olan Hacivat–Karagöz başta olmak üzere birçok karakterle tanışmalarını sağlamak, gelecek nesillere kültür ve sanat zenginliklerimizi doğru biçimde anlatmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Daire Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festival sayesinde çocukların çok eğlendiğinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ertürk, oyunculara teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından tüm çocuklara hediyelerini dağıttı. - AYDIN

Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi
Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi

YORUMLAR
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Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı

Kuyucak, Turizm, Aydın, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucaklı çocuklar geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ile doyasıya eğlendi - Son Dakika


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