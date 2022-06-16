Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı

16.06.2022 14:31
Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, kuyuya düşerek mahsur kalan tilki AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Adıyaman'da, kuyuya düşerek mahsur kalan tilki AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Adıyaman Merkeze bağlı Palanlı Köyü yakınlarında bulunan bir kuyuya tilkinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kuyuya düşen tilki bulunduğu kuyudan sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan tilki daha sonra AFAD ekipleri tarafından serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı
Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı

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Kaynak: İHA

Adıyaman, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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