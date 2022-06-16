Adıyaman Merkeze bağlı Palanlı Köyü yakınlarında bulunan bir kuyuya tilkinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kuyuya düşen tilki bulunduğu kuyudan sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan tilki daha sonra AFAD ekipleri tarafından serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kuyuya düşen tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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