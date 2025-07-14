Kuzey Kore'den Askeri Gözdağı

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki askeri iş birliği ve ortak tatbikatların Kore Yarımadası ve çevresinde "öngörülemez bir askeri çatışmaya" yol açabileceği belirtilerek, "Güvenliğimize olumsuz etki edecek en ufak bir eyleme asla müsamaha göstermeyecek, egemenliğimizi savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki askeri iş birliği ve ortak tatbikatların son dönemde giderek daha "tehdit edici" bir hale geldiği savunularak, "Bu eylemler Kore Yarımadası ve çevresinde askeri gerginliğin artmasına yol açan başlıca tehlike unsurları halini almıştır" ifadeleri kullanıldı. ABD, Japonya ve Güney Kore'nin 11 Temmuz'da "B-52H" stratejik bombardıman uçağının da katılımıyla ortak hava tatbikatı yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Aynı gün, üç ülkenin genelkurmay başkanları toplantı düzenleyerek, Kuzey Kore ve diğer bölge ülkelerini hedef alan üçlü askeri iş birliğini daha da derinleştirme niyetlerini açıkça ortaya koymuştur" denildi.

"Kışkırtıcı ve tehditkar askeri eylemlerden ciddi endişe duyuyoruz"

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin güvenlik kaygılarını kasıtlı olarak göz ardı ettiği savunulan açıklamada, "Bu kışkırtıcı ve tehditkar askeri eylemlerden ciddi endişe duyuyor ve bunların yol açacağı ağır sonuçlar konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin bu yıl rekor sayıdaki stratejik saldırı aracını Kore Yarımadası ve çevresine konuşlandırdığı ve müttefikleri ile yaptığı tatbikatların sayısını artırdığı hatırlatılan açıklamada, "ABD-Japonya ve ABD-Güney Kore arasındaki askeri iş birliğinin tamamen nükleer temelli üçlü bir askeri ittifaka dönüşmesi, Kore Yarımadası'nda uzun süredir devam eden istikrarsızlık ve gerginliğin her an öngörülemez bir askeri çatışmaya yol açabileceğinin habercisidir" uyarısında bulunuldu.

"ABD ve müttefiklerine karşı en gerçekçi yol ezici askeri kapasite"

Kuzey Kore ordusunun ABD, Japonya ve Güney Kore'nin "sorumsuz" eylemlerini caydırmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'nin 'güç yoluyla barış' doktrinine karşı koymanın ve ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak askeri eylem planını etkisiz hale getirmenin en gerçekçi yolunun, ezici bir askeri kapasiteye ulaşmak olduğunu açıkça kabul ediyoruz" denildi.

Kuzey Kore'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Güvenliğimize olumsuz etki edecek en ufak bir eyleme asla müsamaha göstermeyecek, egemenliğimizi savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" uyarısında bulunuldu. - PYONGYANG