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Kuzey Kore'den bu ayki 7'nci füze denemesi - Son Dakika

Kuzey Kore'den bu ayki 7'nci füze denemesi

30.01.2022 09:17
Kuzey Kore'den bu ayki 7'nci füze denemesi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklarken, Pyongyang'ın bu ay yaptığı füze denemelerinin sayısı 7'ye yükseldi.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklarken, Pyongyang'ın bu ay yaptığı füze denemelerinin sayısı 7'ye yükseldi.

Yeni yıl ile birlikte füze programına hız kazandıran Kuzey Kore'nin bu sabah yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın 07.52 sıralarında ülkenin iç kesimlerinden Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı açıklandı. Füzenin 2 bin kilometre irtifa ile 800 kilometre uçtuğu belirlenirken, yaklaşık 30 dakika havada kaldığı ifade edildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi. Kuzey Kore'nin eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına geldiğinin altını çizen Matsuno, denemenin detaylı şekilde analiz edileceğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Fumio Kishida'nın ise Kuzey Kore'nin son denemesini ele almak üzere bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi. Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı.

Bu ay 7. deneme

Yeni yılın ardından ilk olarak 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı. 17 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. Geçtiğimiz Cuma günü 2 taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang'ın bu ayki denemelerinin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. - TOKYO

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Japonya hükümeti, Kuzey Kore, Japonya, Füze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den bu ayki 7'nci füze denemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den bu ayki 7'nci füze denemesi - Son Dakika
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