Kuzey Kore'den Gönderilen Çöp Balonları Seul'de Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Gönderilen Çöp Balonları Seul'de Yangına Neden Oldu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp balonları uçuşları engelledi ve çatıda yangına yol açtı. Balonlar nedeniyle Gimpo Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişlerinde iki saatlik gecikme yaşandı. Ayrıca Incheon Havalimanı'nda da hava trafiği aksadı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bazı balonların zaman ayarlı patlayıcılarla donatıldığını belirtti.

25.07.2024 15:53
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Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp balonları Güney Kore'nin başkenti Seul'de uçuşları engelledi, çatıda yangına neden oldu.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki çöp balonu krizi devam ediyor. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son 24 saat içinde Güney Kore'ye yaklaşık 500 balon gönderdiğini bildirerek balonların başkent Seul'de uçuşları engellediğini aktardı. Kore Havalimanları Birliği tarafından yapılan açıklamada, balonlar nedeniyle Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde uçakların kalkış ve inişlerinde iki saatlik gecikme yaşandığı aktarıldı. Ülkenin Gyeonggi eyaletinde balonların bir binanın çatısında yangına neden olduğu belirtildi.

Aynı zamanda son haftalarda ülkenin merkezi konumundaki Incheon Havalimanında hava trafiğini de sık sık aksattığı kaydedildi.

"Balonlara zaman ayarlı patlayıcı yerleştiriliyor"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee Sung-jun, bazı çöp balonlarının yangına neden olabilecek zaman ayarlı patlayıcılarla donatıldığını belirterek "Balonlara zamanlayıcı yerleştiriliyor ve bu da belirli bir süre geçtikten sonra balonların patlamasına ve çöplerin çevreye yayılmasına neden oluyor" dedi. Sung-jun, bugün çoğunluğunu kağıt ve plastik çöpten oluşan 480 balonun Güney Kore'ye ulaştığını kaydetti.

Kuzey Kore tarafından dün gönderilen çöp balonlarının bir kısmı Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'ne inmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den Gönderilen Çöp Balonları Seul'de Yangına Neden Oldu - Son Dakika

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