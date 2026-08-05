Kuzey Kore Füzeleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore Füzeleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Kuzey Kore'ye ait 120 balistik füzenin Rusya'nın batısına yerleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü'nden Andrii Cherniak, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı.

Ukrayna, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına konuşlandırılmaya başlandığını ve füze birliğinin Ukrayna'ya yönelik saldırılar için 120 balistik füze ile 6 fırlatma rampasıyla donatılmış olabileceğini söyledi. Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü'nden Andrii Cherniak, Rusya'nın yaklaşık 90 Kuzey Koreli personelden oluşan füze birliğini, 112. Füze Tugayı bünyesinde, batı Rusya'daki Voronezh bölgesine konuşlandırmayı planladığını söyledi. Pyongyang'ın Rusya'ya 40 adet KN-23 ve KN-24 füzesi ve personelden oluşan yeni bir birliği gönderdiğini dile getiren Cherniak, toplam füze sayısının önümüzdeki ay üst düzey görüşmelerde kesinleştirileceğini dile getirerek, "Rusya, konuşlandırmanın 120 Kuzey Kore balistik füzesi ve 6 fırlatma rampasını içermesini bekliyor" dedi. Çernikak, Kuzey Kore'nin 2023 yılının sonu ile Ağustos 2025 arasında Rusya'ya 150 füze tedarik ettiğini söyledi.

Moskova'nın 2022'deki Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'ya daha fazla destek vermeye başlayan Kuzey Kore, Rusya ile 2024'te karşılıklı savunma anlaşması imzaladı.

Ukraynalı yetkililer ise, Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermisi sağladığını ve 2024'te Ukrayna'nın kara saldırısını engellemek için Rusya'nın Kursk bölgesine 14 bin asker gönderdiğini savunuyor.

Ukrayna askeri kaynakları, Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin Rusya'nın Iskender füzelerinden daha geniş menzile ve daha büyük yük kapasitesine sahip olduğunu ancak çok daha az isabetli ve yüksek sivil kayıplara neden olduğunu ifade ediyor.

Rusya, 2023 yılının sonlarına doğru Ukrayna'ya KN-23 ve KN-24 füzeleri ateşlemeye başladı.

Çernikak, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın Kursk bölgesinde yaklaşık 9.500 Kuzey Kore askerinin bulunduğunu, ancak bunların şu anda Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlara doğrudan katılmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen ay, Kremlin'in Kuzey Kore'den 30.000 asker daha göndermesini istediğini ve Rusya'nın Voronej bölgesinde bu askerleri karşılamak için hazırlıklar yaptığını söylemişti.

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güvenlik, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzey Kore Füzeleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:50:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore Füzeleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.