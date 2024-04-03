Kuzey Kore, hipersonik savaş başlığı taşıyan yeni füze denemesini başarıyla gerçekleştirdi

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Kuzey Kore, hipersonik savaş başlığı taşıyan yeni tip orta menzilli katı yakıtlı balistik füze Hwasongpho-16B'nin ilk denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesiyle Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmesinin ardından yaptığı açıklamada hipersonik savaş başlığı taşıyan yeni tip orta menzilli katı yakıtlı balistik füze Hwasongpho-16B'nin ilk denemesinin başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu. Hipersonik savaş başlığının yörünge özelliklerini ve menziller arası manevra kabiliyetini doğrulamak amacıyla yapılan testte Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) önceden belirlenen hedefin başarıyla vurulduğu aktarıldı.

"En acil görev ezici gücü elde etmek"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başarılı denemenin ardından yaptığı açıklamada silah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düşmanları kontrol altına almak için gereken "ezici gücü" elde etmenin en acil görev olduğunu söyledi. Ulusal savunma kapasitesini istikrarlı bir şekilde geliştirmenin önemine dikkat çeken Kim, ülkenin barışını, refahını ve geleceğini orduyu güçlendirerek korumayı sürdüreceklerini ifade etti. Kim, Hwasongpho-16B'nin başarılı denemesinin dünya genelindeki herhangi bir düşman hedefi hızlı, doğru ve güçlü bir şekilde vurma hedefi kapsamında önem taşıdığını vurguladı.

Savunma sistemlerinden kaçabiliyor

Ses hızının 5 katını aşarak saatte yaklaşık 6 bin 200 kilometre hıza ulaşabilen ve aynı zamanda manevra yapabilen silah taşıma araçlarına hipersonik silahlar adı veriliyor. Balistik füzelerin yüksek sürat avantajı ile seyir füzelerinin manevra yapabilme avantajını bir arada sunan hipersonik silahlar, geleneksel füze teknolojilerinin aksine hedeflerini şaşırtıp savunma sistemlerinden kaçabiliyor. - PYONGYANG