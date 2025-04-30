Kuzey Yıldızı teknesi, Ordu\'da yeniden deniz turizminin hizmetinde

Deniz sezonunun yaklaşması ile birlikte Kuzey Yıldızı teknesi, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden deniz turizmine hizmet verecek hale getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle kente kazandırılan ve şehri denizle bütünleştirme vizyonunun en somut adımlarından biri olan tekne, her yıl binlerce vatandaşı ve ziyaretçiyi ağırlayarak bölgenin deniz turizmine büyük katkı sağlıyor. Ordu'nun gözde projelerinden biri olan Kuzey Yıldızı teknesi, yenilenen yüzüyle bu sezonda da denizle buluşuyor.

Tekne detaylı bir bakım ve onarım ile teknik olarak güçlendirilerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşlara hizmet vermeye hazır hale getirilen tekne hava şartlarının elverişli olması ile başlayacak olan turlarla vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.

Orduluların yoğun ilgisini çeken Kuzey Yıldızı teknesi denizden Ordu'yu seyretmek, Karadeniz'in eşsiz manzarasını doyasıya yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir rota haline geldi. Özellikle yaz aylarında düzenlenen turlarla vatandaşlar deniz keyfinin tadını çıkarırken denizi günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor.

Öte yandan yine Başkan Güler'in deniz turizmine kazandırdığı bir diğer değer Şehit Necati Gürkaya Gemisi'nde de restorasyon çalışmaları devam ediyor. - ORDU