Kuzköy\'e Yangın Söndürme Tankeri Bağışı

Çorum'un İskilip ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşayan vatandaşlar, bir hayırseverin bağışladığı yangın söndürme tankeri sayesinde ihtimal yangınlara ilk müdahaleyi kendileri yapacak.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzköy köyünde doğup büyüyen ve Ankara'da yaşayan Mustafa Arık, özellikle yaz aylarında artan arazi ve ev yangınları riskine karşı köydeki vatandaşlara destek olmak amacıyla köyüne yangın söndürme tankeri bağışladı. Tankeri teslim alan köy sakinleri, büyük sevinç yaşadı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşayan vatandaşlar, muhtemel yangınlara ilk müdahaleyi bağışlanan tanker sayesinde kendileri yapabilecek. Vatandaşlar bağışlanan tanker için köyde tören düzenledi. Hayvan kesip dua eden vatandaşlar, tankerle sadece kendi köylerindeki yangınlara değil, yakın köylerdeki yangınlara da müdahale etmek için hazır olduklarını söyledi.

"Köyümüze yeni bir hizmet daha kazandırmış oluyoruz"

Yıllardır ihtiyaç duydukları yangın söndürme tankerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kuzköy köyü muhtarı İbrahim Kaplan, "Bugün köyümüzde eksikliği hissedilen daha önce yangınlarda müdahale edemediğimiz yangın tankeri ihtiyacımız vardı. Bugün tedarik etmiş oluyoruz. Kardeşimizin sponsorluğunda köyümüze yeni bir hizmet daha kazandırmış oluyoruz. Çevre köyler de dahil bütün köylerimize hizmet vermek adına böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

"Ekibimizle birlikte çevre köylerde oluşabilecek yangınlara karşı da hazırız"

İskilip Kuzköy Derneği Başkanı Şakir Akın ise yangın tankerinin bölge için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek, "Yıllardır eksikliğini hissettiğimiz yangın söndürme aracımız köyümüze gelmiştir. Yangın söndürme tankerimiz ekibimizle birlikte her türlü hizmete açıktır. Ekibimizle birlikte çevre köylerde oluşabilecek yangınlara karşı da hazırız" diye konuştu.

"Amacımız en kısa sürede yangına müdahale etmektir"

Köy sakinlerinden Sadık Taşkın da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Amacımız çevre köylere ve kendi köyümüze en kısa zamanda yangına müdahale etmektir. Köyümüz ilçeye 20 kilometre uzaklıkta olduğu için itfaiyenin gelmesini beklemeden bu yangın söndürme aletimizle yangına müdahale edip başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.