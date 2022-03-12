KYK ve lise öğrencileri sabah namazı programına katıldı - Son Dakika
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KYK ve lise öğrencileri sabah namazı programına katıldı

12.03.2022 17:33
KYK ve lise öğrencileri sabah namazı programına katıldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde tarihi Ulu Camide Cumartesi günleri İlçe Müftülüğü görevlileri Hüseyin Marazoğlu, M. Fatih Yılmaz ve İsmail Onat tarafından düzenlenen Kur'an, tesbihat, salavat, ilahi ve duaların yer aldığı programa bu hafta Kredi ve Yurtlar Kurumu ve lise öğrencileri de katıldı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde tarihi Ulu Camide Cumartesi günleri İlçe Müftülüğü görevlileri Hüseyin Marazoğlu, M. Fatih Yılmaz ve İsmail Onat tarafından düzenlenen Kur'an, tesbihat, salavat, ilahi ve duaların yer aldığı programa bu hafta Kredi ve Yurtlar Kurumu ve lise öğrencileri de katıldı.

Sungurlu Müftülüğü koordinesinde, Kredi Yurtlar kurumunda manevi danışman olarak görev yapan M. Fatih Yılmaz ve gençlik kolları gönüllüsü Ramazan Yayangil'in katkılarıyla, gençlerin de iştirak ettiği manevi bir hazzın yaşandığı sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İlçe vaizi Ferruh Tekin, Şube Müdürü Hidayet Türkel'de katıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal "Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Maddi ve manevi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Tüm halkımıza olduğu gibi sizlere de müftülüğümüzün kapıları her zaman açıktır "dedi.

Program sonunda ilçe müftüsü tarafından dua yapıldı ve akabinde gençlere ikramlarda bulunuldu. - ÇORUM

KYK ve lise öğrencileri sabah namazı programına katıldı
KYK ve lise öğrencileri sabah namazı programına katıldı

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Fatih Yılmaz, Sungurlu, Hisarcık, Kredi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KYK ve lise öğrencileri sabah namazı programına katıldı - Son Dakika


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