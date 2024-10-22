Lalapaşa Belediye Başkanı, 23 Milyon Liralık Borçtan 3 Milyonunu Ödedi - Son Dakika
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Lalapaşa Belediye Başkanı, 23 Milyon Liralık Borçtan 3 Milyonunu Ödedi

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Edirne'nin CHP'li Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin, devraldığı belediyenin 23 milyon lira borcunun 3 milyon lirasını ödendiğini açıkladı. Ayrıca, arızalı itfaiye araçları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduklarını belirtti.

22.10.2024 16:17  Güncelleme: 17:26
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(EDİRNE) - Edirne'nin CHP'li Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, AK Parti'den devraldığı belediyenin yaklaşık 23 milyon lira olan borcunun 3 milyon lirasını ödediğini söyledi. Geldi, "Borçlu bir belediye devralmıştım. Devir aldığımda 23 milyon lira borcumuz vardı. Bu zaman zarfında 3 milyon lirasını ödedim" dedi.

Edirne'nin CHP'li Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, bugün makamında gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilere göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlatan Geldi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Geldi, arızalı 2 itfaiye aracını devraldığını, araçlarının onarılması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne talepte bulunduklarını açıkladı.

"3 milyon lirasını ödedim"

Geldi, şunları kaydetti:

"Borçlu bir belediye devralmıştım. Devir aldığımda 23 milyon lira borcumuz vardı. Bu zaman zarfında 3 milyon lirasını ödedim. Tabi ödemelerimi yapıyorum, geçmiş dönem borçlarımı da ödüyorum. ve buna rağmen de yatırım yapmaya devam ediyorum. Lalapaşa Taşımacılık Şirketi'nin borcunun tamamını ödedim. Belediyenin vergi borcu, birikmiş faturaları, SGK, İller Bankası, hepsini dönem dönem ödeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte belediyeye gelir getiren projelerimiz var.

"Uzun zamandan beri arızalıydı"

İtfaiye aracımız gündem olmuştu. Göreve geldiğimizde itfaiye araçlarının bir tanesi ağır hasardan dolayı uzun zamandan beri arızalıydı, yapılmıyordu. Diğer araç da sadece 3 tonluk su sevkiyatı yapıyordu. Merdiven ve tazyikli su sistemi yok. İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne bu anlamda talep açtık. Araçlarımızın onarılması doğrultusunda, kardeş belediye olma talebimizi ilettik. Bu hafta gittiğimde konunun takipçisi olacağım. İtfaiye araçlarımızı kendileri alacaklar, onarıp yeni şekilde bize gönderecekler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Lalapaşa Belediye Başkanı, 23 Milyon Liralık Borçtan 3 Milyonunu Ödedi - Son Dakika

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