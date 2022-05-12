Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor - Son Dakika
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Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor

12.05.2022 09:59

Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor

AĞRI - Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte açan laleler ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı'nın merkeze bağlı köylerinde güneşle canlanan laleler, doğayla bütünleşince ortaya eşsiz görüntü çıkardı.

Her yıl baharın gelmesiyle birlikte dağlık alanlarda açmaya başlayan laleler, bu yıl da mayıs ayıyla birlikte canlanarak tepeleri süsledi. Yol kenarlarında da açan ve kırmızı rengiyle doğayı süsleyen laleler, sürücülere yol boyunca güzel manzarasıyla eşlik ediyor.

Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor
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Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor - Son Dakika


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