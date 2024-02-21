Lapseki Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat ve Etiket Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat ve Etiket Denetimi Yaptı

Lapseki Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat ve Etiket Denetimi Yaptı

Lapseki Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde süpermarket ve zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünlerde fiyat ve etiket kontrolü yapıldı.

21.02.2024 12:55  Güncelleme: 13:04
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Lapseki Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde süpermarket ve zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünlerde fiyat ve etiket kontrolü yapıldı.

Lapseki Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde süpermarket ve zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü ekiplerince gerçekleştirildi. Kurallara uyulmayan yerlerde gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lapseki Belediyesi Zabıta Ekipleri Fiyat ve Etiket Denetimi Yaptı - Son Dakika

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