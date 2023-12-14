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Lapseki'de yağmur suyu gider hattı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Lapseki'de yağmur suyu gider hattı çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fazıl Hüsnü Dağlarca Caddesi'nde su taşkınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu gider hattı çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar, cadde üzerinde oluşabilecek su birikintilerini minimize ederek hem trafik akışını düzenleyecek hem de çevresel riskleri azaltacak.

Lapseki\'de yağmur suyu gider hattı çalışmaları devam ediyor
14.12.2023 - 12:50,  Güncelleme: 12:51
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fazıl Hüsnü Dağlarca Caddesinde su taşkınlarını önlemek için yağmur suyu gider hattı çalışmaları yapılıyor.

Lapseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirde altyapı iyileştirmelerine yönelik Fazıl Hüsnü Dağlarca Caddesi'nde su taşkınlarını engellemek amacıyla yağmur suyu gider hattı çalışmaları sürdürüyor.

Şehir planlaması ve altyapı yönetimi konusuna hassasiyetle yaklaşan Lapseki Belediyesi, mevcut altyapıyı güçlendirmek ve muhtemel su taşkınlarını önlemek adına Fazıl Hüsnü Dağlarca Caddesi'nde çalışma başlattı. Yağmur suyu gider hattı inşasıyla ilgili yapılan bu çalışmalar, cadde üzerinde oluşabilecek su birikintilerini minimize ederek hem trafik akışını düzenleyecek hem de çevresel riskleri azaltacak.

Yapılan bu altyapı çalışmaları, Lapseki'nin genel çevresel sürdürülebilirliği ve şehir yaşam kalitesini artırma hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca, bu tip altyapı yatırımlarının ilçe genelinde devam edeceği ve şehrin gelecekteki muhtemel olumsuz hava şartlarına daha iyi hazırlıklı olmasını sağlayacağı bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Lapseki'de yağmur suyu gider hattı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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