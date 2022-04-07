Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva döneminde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında rahat yaşam koşullarına ulaşmasını hedefliyor.

Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Mart ayının ortasından bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirildi.

Yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını belirterek, "İlaçlama ekiplerimiz şehir genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu. - ADIYAMAN