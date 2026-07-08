Lavanta kokulu okulda hasat heyecanı yaşandı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi kampüsünde yetiştirilen lavantaların hasadı gerçekleştirildi. "Lavanta Kokulu Okul'da Lavanta Hasadı" mottosuyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde yetiştirilen lavantaların hasadı, "Lavanta Kokulu Okul'da Lavanta Hasadı" sloganıyla gerçekleştirildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel, BUBYO Otel'de staj yapan öğrenciler ile Özbekistan'dan gelen öğrencilerin katıldığı etkinlikte, lavanta hasadı yapılarak öğrencilerin üretim sürecini yerinde öğrenmeleri sağlandı.

Hasadı gerçekleştirilen lavantaların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) işlenerek lavanta yağı ve lavanta hidrosolüne dönüştürüldüğü belirtildi. Elde edilen ürünlerin ise BUBYO Otel misafirlerinin kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Fakültede lavantanın yanı sıra çeşitli aromatik bitkilerin de yetiştirilmeye başlandığı belirtilirken, bu ürünlerin Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağı'nda kullanılarak öğrencilerin uygulamalı gastronomi eğitimine katkı sağladığı kaydedildi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulduğu, üretim odaklı eğitim anlayışının güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. - BALIKESİR