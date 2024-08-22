Leylek Sürüleri İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Oluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Leylek Sürüleri İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Oluşturdu

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması, İstanbul hava sahasında göç alarmı telsiz kayıtlarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

22.08.2024 18:04
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Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğu başladı. İstanbul hava sahasında göç alarmı Atatürk Havalimanı'nda kule ile pilotun konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı.

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması, İstanbul hava sahasında göç alarmı telsiz kayıtlarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:

"Kule: Peki efendim büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor. Birkaç dakika beklemeniz olacak.

Pilot: Anlaşıldı efendim. Biz sol tarafta takip ediyoruz bir sürü.

Kule: Şu anda kalkış hattında görüyorum bir sürü." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Leylek Sürüleri İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Oluşturdu - Son Dakika

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