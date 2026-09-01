Liberya bayraklı Anna-S gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken trafik çift yönlü askıya alındı
Liberya bayraklı 'Anna-S' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Gemi geçişi sırasında Boğaz'daki deniz trafiği güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Liberya bayraklı "Anna-S" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geminin geçişi esnasında Boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Kaynak: İHA
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