Liderlerin Şefi Zeki Açıköz, Gastro Sincan'da Geleceğin Şefleri ile Buluştu - Son Dakika
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Liderlerin Şefi Zeki Açıköz, Gastro Sincan'da Geleceğin Şefleri ile Buluştu

Liderlerin Şefi Zeki Açıköz, Gastro Sincan\'da Geleceğin Şefleri ile Buluştu

Sincan Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz'ü Gastro Sincan'da ağırladı. Açıköz, burada kursiyerlere aşçılık teknikleri ve hijyenin önemi hakkında bilgi verdi.

11.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:30
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Sincan Belediyesi, yurt dışından ve Türkiye'den birçok siyasetçiye yemek yapan ve "Liderlerin Şefi" olarak anılan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Genel Başkanı Zeki Açıköz'ü Gastro Sincan'da ağırladı.

Geleceğin şeflerini yetiştiren Gastro Sincan, birbirinden ünlü isimleri misafir etmeyi sürdürüyor. Bu hafta Gastro Sincan'ın konuğu TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz oldu. "Liderlerin Şefi" olarak da tanınan Açıköz, Gastro Sincan'da eğitim alan kursiyerlerle beraber mutfağa girdi. Kursiyerlerle beraber yemek yapan Açıköz, kesme ve pişirme tekniklerinin püf noktaları hakkında bilgiler verdi. "İyi bir aşçı olmanın üç anahtar kriteri nedir diye sorsalar ben 'istemek, istemek, istemek' derim" ifadelerini kullanan Açıköz, meslekte başarı için her şeyden önce çok istemek gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşçı demek turizm demek. Bir yerlere gelmek isteyen aşçı adayları mutlaka yabancı dil öğrenerek, her anlamda donanımlı bir hale gelmeli. Aşçı önce göze, sonra damağa, sonra mideye hitap edecek. Yemek yaparken hijyen çok önemli. Bunlara bir bütün olarak dikkat eden başarıyı yakalar."

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Gastro Sincan gibi bir eğitim merkezi açarak, sektöre aşçı yetiştirmesinin büyük bir hizmet olduğunu belirten Açıköz, "Burası çok güzel kurulmuş ve sektör için çok önemli bir eğitim yuvası. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve personellerini gönülden kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Liderlerin Şefi Zeki Açıköz, Gastro Sincan'da Geleceğin Şefleri ile Buluştu - Son Dakika

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