Lila Kağıt\'ın Erzurum fabrikasında ilk üniteler faaliyete geçti

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Erzurum'da yapımı süren fabrika yatırımı ve üretim süreçleri ele alındı.

İlk üniteler kısa sürede faaliyete geçti

Yatırım sürecinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın sağladığı kolaylıklar ve desteklerden ötürü Başkan Özakalın'a teşekkürlerini ileten Orhan Öğücü, fabrikanın güncel durumu hakkında bilgiler verdi.

Öğücü, tesisin ilk ünitelerinin kısa bir süre içinde faaliyete geçtiğini belirterek, önümüzdeki yıl fabrikanın tüm aşamalarıyla tamamlanacağını aktardı.

"Yatırımcıları desteklemeye devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, şehrin üretim altyapısına değer katan yatırımların önemine değindi. Erzurum'un sanayi kapasitesini ve nitelikli istihdamını artıracak olan bu tesisin şehre hayırlı olması temennisinde bulunan Özakalın, ETSO olarak yatırımcılara her zaman gereken desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.