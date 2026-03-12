Limon İthalatında Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Limon İthalatında Gümrük Vergisi Düzenlemesi

12.03.2026 06:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, limon ithalatında gümrük vergisini %10 olarak yeniden düzenledi.

Ticaret Bakanlığı limon ithalatında gümrük vergisinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirleri zamanlıca almakta olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir. Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca üretici ve tüketiciyi koruma amaçlı tedbirlerin alınmaya devam edeceğine dikkati çekilerek, "Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Limon İthalatında Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
01:47
Trump’tan skandal itiraf Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 06:40:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Limon İthalatında Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.