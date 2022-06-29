Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü - Son Dakika
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Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü

29.06.2022 15:38
Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü

Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği çerçevesinde 2019 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen lise öğrencileri "Çocuk Gelişiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi ile 3 grup halinde Avusturya...

Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği çerçevesinde 2019 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen lise öğrencileri "Çocuk Gelişiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi ile 3 grup halinde Avusturya ve Çekya ülkelerinde eğitim öğretim yaparak Aşkale'ye geldiler.

Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 12. sınıf öğrencileri okullarındaki çocuk gelişimi bölümü ve eğitimi için Erasmus projesi çerçevesinde eğitim görmek ve kendilerini geliştirmek için 3 grup halinde Avusturya'nın Viyana ve Çekya'nın Prag kentlerine giderek eğitim ve öğretimlerini tamamladı.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 12. sınıf öğrencileri 2019 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen " 2019-1-TR01-KA102-64811 numaralı ve "Çocuk Gelişiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" başlıklı projesi ile 15 öğrenci ve 3 refakatçi öğretmen ile Avusturya'nın başkenti Viyana ve 5 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen ile Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan ve montessöri eğitim modeli uygulayan ana okullarında 15 günlük staj yaparak ülkemize döndüler. Staj çalışmalarında elde ettikleri bilgi ve becerileri ilçede bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında staj yapan arkadaşlarıyla paylaşarak montessori eğitim modelinin Aşkale'de uygulanması yönünde temel atmış oldular.

Montessori eğitim modeli uygulayan okullarda 15 günlük staj yapılması ve edinilen becerilerin Aşkale'de eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarıyla paylaşılacak. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin ilçeye geldiklerinde ve aileleriyle buluşmalarında ki heyecan ise görülmeye değerdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Avusturya, Aşkale, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü - Son Dakika

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