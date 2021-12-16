Lise öğrencileri Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'da - Son Dakika

Simav Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, Müdür Yardımcısı, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) yakından tanımak ve Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü hakkında bilgi sahibi olmak için Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'ya eğitim gezisi düzenledi.

11. ve 12. Sınıf öğrencileri ziyaret sırasında tercih edecekleri bölümler hakkında birebir öğretim görevlileri ile görüşüp bilgi aldılar.

Öğr. Gör. Hazal Poyraz Rüstemoğlu'nun Çocuk Gelişimi 2. sınıfları ile gerçekleştirdiği derse giren lise öğrencileri üniversitede ilk eğitimlerini almış oldular. Daha sonra Çocuk Gelişimi Bölümü hakkında Öğr. Gör. Ahmet Yiğit Palas, Öğr. Gör. Saadet Bartan ve Öğr. Gör. Hazal Poyraz Rüstemoğlu önderliğinde üniversitemiz ve Çocuk Gelişimi Programı hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi verildi. Ardından bölüm öğrencilerinin katılımıyla Spor Kompleksi, KYK yurtları ve kampüs gezilerek üniversite öğrencilerimizin sahip olduğu sosyal olanakları yakından görme imkanı buldular.

Ziyaret sonunda Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'yu tanımaktan çok mutlu olduklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler. - KÜTAHYA