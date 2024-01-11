 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lise öğrencileri helva yapıp kandil akşamı halka dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Lise öğrencileri helva yapıp kandil akşamı halka dağıttı

Amasya'da Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla okulda helva yapıp cami önünde halka dağıttı. Helvalar, vatandaşlara kandil programından sonra ikram edildi. Öğrencilerin bu iyilik hareketi, Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Lise öğrencileri helva yapıp kandil akşamı halka dağıttı
11.01.2024 - 22:35,
Abone Ol

Lise öğrencileri helva yapıp kandil akşamı halka dağıttı

AMASYA - Amasya'da lise öğrencileri Regaip Kandili dolayısıyla okulda helva yapıp cami önünde halka dağıttı.

Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, pansiyonda görev yapan aşçılarla el ele verip helva hazırladı. Kazanlarda un, yağ ve şekerin karışımıyla oluşturulan helvalar paketlenip akşam Hz. Ömer Camii önünde kandil programından çıkan vatandaşlara ikram edildi.

Regaip Kandilinin İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen öğrencilerden Salih Solak, helvaları paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İki yıldır her kandil akşamı farklı camilerde helva ve kandil simidi dağıttıklarını anlatan okul müdürü Niyazi Şişik de, "İyilikle yarışan bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve helvalardan yiyen vatandaşlar öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Amasya, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lise öğrencileri helva yapıp kandil akşamı halka dağıttı - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Lise öğrencileri helva yapıp kandil akşamı halka dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement