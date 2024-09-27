Lise Öğrencileri Orman Temizliği İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Lise Öğrencileri Orman Temizliği İçin Seferber Oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencileri, Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında okulun yanındaki Atatürk Ormanı'nı temizlemek için bir araya geldi. Öğrenciler, çevre kirliliği ile mücadele için çöp topladı.

27.09.2024 17:42
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Lise öğrencileri ormanlık alanı temizlemek için seferber oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenleri Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında öğrenim gördükleri ve mesai yaptıkları okulun yanı başındaki Atatürk Ormanı'nı temizleyebilmek için seferber oldu.

Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe Beyşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Ellerine eldiven giyerek ormanlık alanda ağaçlar arasına gelişigüzel atılan ve çevre kirliliğine yol açan atıkları temizleyip poşetlere dolduran öğrenciler ve öğretmenleri saatlerce süren mesaide daha temiz bir çevre için seferber oldu. Tırmıklarla ağaçların altından çıkarılan atık malzemeler, çöp torbalarına dolduruldu. Poşetler içerisindeki çöpler daha sonra Beyşehir Belediyesi'nin kamyon ve traktör römorklarına alınarak evsel atık toplama merkezine taşındı.

Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü Rıfat Karabacak, okulun yanı başında yer alan Atatürk Ormanı'ndaki çevre düzensizliği ve pislikleri görünce meslektaşlarıyla istişare ederek Dünya Temizlik Gününde böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Öğrencilerimiz de buradaki manzarayı görünce dört elle sarıldılar. Bu anlamda bizlere katkı sunan, destek veren herkese, taşın altına elini koyan öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de doğayı ve çevreyi temizlemek için ormanlık alana geldiklerini anlatarak, "Manzara çok kötüydü geldiğimizde. Her türlü çöp vardı, plastiğinden camına kadar. Çok kötü bir görüntü ile karşılaştık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla katıldıkları bu etkinliğin ardından temizledikleri alanın yeniden kirletilmemesinin en büyük temennileri olduğunu da sözlerine ekledi.

(ARÖ-ARD-FM-

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lise Öğrencileri Orman Temizliği İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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