Lise öğrencilerinden duygulandıran ziyaret - Son Dakika
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Lise öğrencilerinden duygulandıran ziyaret

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Lise öğrencilerinden duygulandıran ziyaret Kütahya'da Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Ahmet Yılmaz ve Bülent Ceyhan ile birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kütüphaneler kuran ve kitap ihtiyacı olan kütüphanelere destek veren gönüllü kütüphaneci...

04.12.2024 10:12
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Lise öğrencilerinden duygulandıran ziyaret

KÜTAHYA - Kütahya'da Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Ahmet Yılmaz ve Bülent Ceyhan ile birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kütüphaneler kuran ve kitap ihtiyacı olan kütüphanelere destek veren gönüllü kütüphaneci Zeki Aktürk'ü ziyaret etti.

2008 yılında ilk kütüphanesini Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurduğunu belirten gönüllü kütüphaneci Zeki Aktürk, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Aktürk, "Severek ve isteyerek yapılan her şey güzeldir. Sizler geleceğin öğretmenlerisiniz, öğretmen olduğunuzda kitaplarla ve kütüphanelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Okuyan ve okutacak nesillere ihtiyacımız var" dedi.

Aktürk, öğrencilere kitap bağışı konusunda da bir çağrıda bulunarak, geri dönüşüme gönderilecek kitapların, ihtiyacı olan okullara veya kütüphanelere ulaştırılmasını tavsiye etti.

Lise öğrencilerini, kendi kurduğu 30 Ağustos Mahallesi'nde Şehit Polis Ekrem Dereli'nin isminin verildiği kütüphanede ağırlayan Aktürk, Türkiye genelinde kurduğu kütüphane sayısının 300'e yaklaştığını ifade etti.

Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Zeki Aktürk'ün kitap sevgisinden ve bu konudaki gayretinden övgüyle bahsetti. Yılmaz, "Zeki beyin içinde bir kitap aşkı var ve ben yıllardır bunun şahidiyim. O, sizin gibi bu ülkenin geleceğine yön verecek öğrencilerin ufkunu açmak için var gücüyle çalışıyor. Aşk olmadan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, öğrenciler tarafından temin edilen kitapları kütüphanelerde değerlendirilmesi amacıyla Aktürk'e takdim etti.

Kaynak: İHA

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