Lise öğrencisi, Başkan Başdeğirmen'e rahmetli kızının tablosunu hediye etti - Son Dakika
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Lise öğrencisi, Başkan Başdeğirmen'e rahmetli kızının tablosunu hediye etti

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Lise öğrencisi, Başkan Başdeğirmen\'e rahmetli kızının tablosunu hediye etti
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Isparta Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gözde Şevval Özmen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in rahmetli kızı Mürüvvet ile fotoğrafını 2,5 ayda yağlı boya tuvale çizdi. Özmen, tabloyu ailesiyle Başkan Başdeğirmen'e hediye etti; Başkan hem duygulandığını hem mutlu olduğunu söyledi.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 11. sınıf öğrencisi Gözde Şevval Özmen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in rahmetli kızı Mürüvvet ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yağlı boya tekniğiyle tuvale aktardı. Özmen, hazırladığı tabloyu Başkan Başdeğirmen'e hediye etti.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 11. sınıf öğrencisi Gözde Şevval Özmen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in rahmetli kızı Mürüvvet ile çekilmiş olduğu bir fotoğrafı yaklaşık 2,5 aylık bir çalışmayla yağlı boya ile tuvale çizdi. Çalışmasını tamamlayan Özmen, babası Mustafa Özmen, annesi Fulya Özmen, ablası İlkay Özmen ve Belediye Meclis Üyesi Abdullah Çobankaya ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek, bu özel çalışmayı kendisine hediye etti. Başkan Başdeğirmen, tablonun çok başarılı bir çizim olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Gözde Şevval Özmen: "Tablonun aşaması 2,5 ay sürdü"

Ziyarette konuşan Gözde Şevval Özmen, Güzel Sanatlar Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i çok sevdiği için ablasının ricasıyla böyle bir tablo yaptığını söyledi. Bugüne kadar yaptığı en duygulu tablo olduğunu dile getiren Özmen, "Tablonun aşaması 2,5 ay sürdü. Beğenmenize çok mutlu oldum" dedi.

İlkay Özmen: "Şükrü başkanımız çok iyi bir insan"

Abla İlkay Özmen de SDÜ'de İnsan Kaynakları Bölümü'nde eğitim gördüğünü ifade etti. Başkan Başdeğirmen'le daha önce programlarda karşılaştıklarını söyleyen Özmen, "Şükrü başkanımız çok iyi bir insan. Kardeşimden böyle bir tablo rica ettim. Çok şükür güzel oldu" diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen: "Hem duygulandım hem de mutlu oldum"

Özmen ailesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Gözde kızımızın tablosu beni çok duygulandırdı. Gözde çok emek vermiş, 2,5 ayı bu tabloyla geçmiş. Ablası da eksikliklerini tamamlamada yardımcı olmuş. Aile de destek vermiş. Aile olarak rahmetli kızım Mürüvvet ile beni çizmeniz hem çok duygulandırdı hem de çok mutlu etti. Bu güzel çalışmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Sanatsal yönüne baktığımızda lise öğrencinin böyle bir tabloyu çizmesi mükemmel bir kabiliyeti olduğunu gösteriyor. Bu kabiliyetin çok daha yukarıya çıkacağına inanıyorum. Unutulacak bir resim değil, uzun yıllar görebileceğim bir yerde asacağım bir tablo. Eşim ve oğlumun da bundan çok mutlu olacağını düşünüyorum. İlkay kızımızın da seni yönlendirmesi, resmi seçmeniz ve iş birliğiyle yapmanız da güzel. Ailenizle birlikte sizlere uzun ömürler diliyorum. İnsanın ailesinden bir kişiyi kaybetmesi çok kolay değil. Aile olarak birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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