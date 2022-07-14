Lise öğrencisi topladığı kitaplarla kütüphane kurdu - Son Dakika
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Lise öğrencisi topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

14.07.2022 11:07
Lise öğrencisi topladığı kitaplarla kütüphane kurdu

TOKAT (İHA) – Tokat'ta bir lise öğrencisi bağışlarla topladığı 3 bin 500 kitabı okul kütüphanesine kazandırdı.

TOKAT (İHA) – Tokat'ta bir lise öğrencisi bağışlarla topladığı 3 bin 500 kitabı okul kütüphanesine kazandırdı.

İstanbul'da yaşayan Hayal Karakuş (17) memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Gazi Ahmet Okulu kütüphanesine geçtiğimiz yıl kitap desteği sağladı. İkinci bir kütüphaneye kitap desteği vermek için harekete geçen lise öğrencisi kısa sürede 3 bin 500 adet kitap topladı. Kitapları Dr. İsmet Sakarya İlkokuluna bağışlayan Karakuş, kütüphaneye katkıda bulundu. Çocukluktan bu yana kitap okumayı çok sevdiğini ve her fırsatta kitap topladığını belirten Karakuş; "İsmim gibi çocukların kitap okumaları yönünde hayalim vardı. Bu bakımdan kendimce bir proje hazırladım. Topladığım bağış ve yardımlarla geçen yıl memleketimde bir okula bin 500 adet kitap desteği sağladım. Bu sene de kaldığım yerden devam ederek yine gerek bağışlarla gerekse ailemin de yardımlarıyla 3 bin 500 çocuk kitabını Niksar'ımızda Dr. İsmet Sakarya İlkokuluna getirdik" dedi.

Karakuş, yeni hedefinin ise dernek kurarak yurt genelindeki okullara kütüphaneler açmak olduğunu belirterek, "Sadece Niksar'da değil de bütün Türkiye'de kütüphaneler açmak ve bu projeyi yaymak istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum, Niksar'a yeni bir ilkokul yapılıyor orası tamamlanınca yine o okulun da kütüphanesini kuracağım ve bunun içinde sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Gökhan Karakuş ise kızının genç yaşta güzel işlere vesile olmasından mutlu olduğunu ifade ederek, "Gerçekten Hayal, hayallerini gerçekleştiriyor. Geçen yıl memleketimizde bir okulumuzu kitaplarla donattı, yine şimdi başka bir okulumuzun kütüphanesini genişletti" ifadelerini kullandı.

Okulun Müdür Yardımcısı Mustafa Dalkılıç ise duyduğu memnuniyet ifade ederek, "Hayal kızımızın güzel bir projesi var. Okumayı sevdirecek, okumayı insanlara benimsetecek, okumanın önemini kavratacak bu konuda ilçemizde de çok etkin çalışmalar yaptı. ve okulumuz da olduğu bu güzel çalışmadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz, okulumuza kütüphanemize çok sayıda kitap kazandırdı" şeklinde konuştu. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Sakarya, Niksar, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lise öğrencisi topladığı kitaplarla kütüphane kurdu - Son Dakika

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