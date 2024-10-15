Liseli Öğrencilerden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü - Son Dakika
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Liseli Öğrencilerden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü

Liseli Öğrencilerden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü

Serik'te liseli öğrenciler, kadına şiddete karşı yürüyüş düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

15.10.2024 11:49
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Antalya'nın Serik ilçesinde liseli öğrenciler kadına şiddete hayır yürüyüşü düzenledi. Serik ilçesi Orta mahalle Atatürk caddesinde çeşitli okullardan toplanan bir grup lise öğrencisi yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına karşı işlenen şiddete karşı yürüyüş düzenleyerek kadın ölümleri ve çocuk istismarına dikkat çekti.

Gedik kavşağında başlayan yürüyüş, Çınaraltı meydanında son buldu.

Öğrenciler yürüyüş sırasında ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'kadına kalkan eller kırılsın', 'susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı. Yürüyüşe katılan öğrenciler siyah kıyafetleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi. Yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, antalya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Liseli Öğrencilerden Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü - Son Dakika

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