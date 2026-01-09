Lodostan sonra gelen tehlikeye karşı uzmanlar uyarıyor - Son Dakika
Lodostan sonra gelen tehlikeye karşı uzmanlar uyarıyor

Lodostan sonra gelen tehlikeye karşı uzmanlar uyarıyor
09.01.2026 14:09  Güncelleme: 14:14
Uzmanlar, lodosun etkili olduğu bölgelerde karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin arttığını belirterek, soba ve kombi kullanıcılarını önlem almaya çağırdı. Doğru yakıt kullanımı ve havalandırma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Lodosun etkili olduğu bölgelerde karbonmonoksit zehirlenmesi riski artıyor. Vatandaşları soba ve kombi kullanımı konusunda uyaran uzmanlar, soba kullanıcılarına doğru ve kuru yakıt tüketimi, doğalgaz kullanıcılarına ise havalandırma noktasında alınacak hayati önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Son günlerde yer yer etkisini arttıran lodosla birlikte uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Soba ve kombi kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sancak İtfaiye Merkezi Amiri Emre Yılmaz, "Bu hava şartlarında rüzgar basınç şiddetleriyle beraber yarım yanma sonucu oluşan, özellikle karbonmonoksit diye halkımızın tabir ettiği bu zehirli gaz grubu, evin içerisine geri dönme riski ve evdeki tahliye noktalarından çıkış yapamaması neticesinde vatandaşlarımız üzerine maalesef zehirlenme dolayısıyla can kayıpları yaşanmaktadır" dedi.

"Yakıtlar konusunda kuru yakıtlar, doğru yakıtların tercih edilmesi önemlidir"

Zehirlenmelerin kendi içerisindeki çeşitlerini sıralayan Yılmaz, "Solunum yoluyla zehirlenmelerde uygulanacak ilk yardım müdahaleleri vardır. Bunun ilk belirtileri de kişide görülen mide bulantısı, kusma, ateş yükselmesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Vatandaşın yapması gereken, bu durumu fark ettiğinde derhal o alanı havalandırmak, yani camları, pencereleri açıp kendisine temiz hava alması önem arz etmektedir. ve binadaki riskin yok edilebilmesi, sağlıklı yaşam alanının devam ettirebilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi sağlıklı olacaktır. Özellikle mutfaklarımızda bulunan doğalgaz menfezlerini, kış aylarında soğuk gelmesin düşüncesiyle gazete, naylon poşet, koli bantı gibi malzemelerle kapatmak tehlikelidir. Sobada ise vatandaşlarımızdan özellikle bu konuda isteğimiz; sobalarının ilk kurulum anında boru içlerindeki kurumların temizlenmesi, boru hatlarının ve çıkışlarının kontrol edilmesi. Sağlıklı, sağlam bir şekilde kurulması ve sobada yakıt kullanım esnasında tercih edilen yakıtların, doğal odunlar ve en az 1 yıl kuru halde beklemiş olması, kömürlerinde kesinlikle kuru olması gerekiyor. Çünkü bu ürünleri bazı vatandaşlarımız ıslak halde, nemli halde kullandıkları takdirde, soba yakma esnasında eksik yanma durumu oluşuyor. Bu eksik yanma, bizim duman dediğimiz gaz birikimleri meydana getiriyor. Bu da ev içerisinde bir duman basması, bir koku ve hatta kişi bunu da ilk öksürmesi ile hissedecektir. Karbonmonoksit sinsi zehirli bir gazdır; dolayısıyla yakıtlar konusunda kuru yakıtlar, doğru yakıtların tercih edilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Dedektörler kurulursa daha güvenli bir ortam oluşacaktır"

Zehirlenmeye karşı önlemlere değinen Emre Yılmaz, "Evde bulunan hem sobalar hem kombi tesisatlarının bakımları için kombi servislerince periyodik bakımların düzenli yapılması, yılda en az minimum bir defa bu bakımların yapılması gerekiyor. Soba ile düzenli kullanımda, artık evde ne sıklıkla kullanılıyor ise bu sobanın da belirli periyodik bakımları, temizlikleri düzenli yapılarak kontrol desteğiyle beraber kullanımı sağlanması. Akabinde evlerde karbonmonoksit dedektörleri var; evde bu dedektörler temin edip de kurulursa vatandaşımız için daha güvenli bir ortam oluşacaktır. En azından bir dedektör vasıtasıyla da bu zehirli, hayatımızı tehdit eden gaz grubunun oradan tahliye edilmesi için önem arz edecektir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

14:40
