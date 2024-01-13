 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
LojiDer, sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

LojiDer, sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını paylaştı

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer), Şişli'de düzenlediği basın toplantısıyla sektördeki güncel gelişmeleri, amaçlarını ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Derneğin kurucu üyeleri, basın bildirisi okundu ve sorular cevaplandırıldı. LojiDer, ulusal ve uluslararası lojistik hizmetleri sunan firmaları bir araya getirerek sektörde güçlü bir ses olmayı hedeflemektedir.

LojiDer, sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını paylaştı
13.01.2024 - 09:41,
Abone Ol

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer), bugün düzenlediği toplantıyla sektördeki güncel gelişmeleri, amaçlarını ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin (LojiDer), Şişli'de bir otelde düzenlediği basın toplantısına derneğin kurucu üyeleri Şerife Türünç, Kayıhan Özdemir Turan, Ekonomist ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram ve basın mensupları katıldı. 30 Ekim 2023'te kurularak uluslararası ve ulusal lojistik hizmetleri sunan firmaları bir çatı altında toplamayı misyon olarak belirlemiş olan derneğin kurucu üyesi Şerife Türünç'ün basın bildirisini okudu. Toplantıda daha sonra dernek yönetimi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

LojiDer'in kurucu üyesi Şerife Türünç, "Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılının ilk günü olan 30 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde ulusal ve uluslararası lojistik hizmet sağlayan ve taşımacılık karayolu, denizyolu havayolu, demiryolu, depolama, katma değerli hizmetler paketleme, etiketleme, barkodlama, paletleme, sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, konteyner astarı serimi, fumigasyon uygulaması, gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü güçlü bir ses olma vizyonu ile kurulmuştur. 1 bölgede 150 üye derneğimizin kuruluş tarihinden bugüne geçen kısa zamanda üye sayımız 150 olmuştur. Meslektaşlarımızın çok değerli bu desteği ile ülkemizin 7 bölgesinden üyelerimiz bulunmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ülküsü ve ortak akıl ile hareket eden ve ülkemizin her ilinde üretilen lojistik hizmetin sesi olan bir sivil toplum kuruluşu olacaktır" şeklinde konuştu.

LojiDer'in kurucu üyesi Kayıhan Özdemir Turan ise, "LojiDer, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin kısa adı. LojiDer Hizmet Sağlayıcılar Derneği sektörümüzde yeni kurulan bir dernek. 30 Ekim 2023 tarihi itibarıyla kurulduk. Bugün de sizlerle ilk defa basın bildirimizle çıktığımız yolda sektörümüze bilgi vermek adına bir aradayız. Sektörümüzde ülkemizin ekonomisine, sektörümüzün hem ulusal hem de uluslararası lojistik hizmeti üretilen tüm branşlarındaki firmalarımızın üye olabileceği Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni bir ses, yeni bir güçle yola çıktık. Heyecanlıyız, hedeflerimiz var. Güzel şeyler istiyoruz. Lojistik kavramını oluşturan tüm paydaşlarımızın bir çatı altında toplandığı bu yeni derneğin de ülkemize ve sektörümüze güzel katkılar yapacağına inanıyoruz. Lojistiğin hayatımızdaki yerini hep beraber tüm toplum bütün vatandaşlar olarak pandemi döneminde sonrasında ne yazık ki 6 Şubat depreminde gördük, yaşadık, hissettik. Lojistik aynı. Bir tanım yapmak gerektiğinde vücudumuzdaki damarlardaki kan gibi kesildiği an hayat duruyor. Bu önemli hizmeti derneğimizin bünyesinde toplanan hizmet sağlayıcılarla ileriye taşımak amacıyla çıktığınız yolda heyecanla yürüyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Kayıhan, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel LojiDer, sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını paylaştı - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: LojiDer, sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement