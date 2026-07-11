Lojman Alımına Yönelik Yeni Strateji

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Önceki yıllarda kaynaklar genelde emniyete ve jandarmaya araç alımı için ayrılırdı; bu sene araç almayacağız, kaynaklarımızı tamamen lojman alımına yönlendireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi programda güvenlik tehditleri, organize suç örgütleri, sınır güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele noktalarında yürütülen çalışmalar ile Emniyet personeline yönelik planlanan çalışmaları anlattı.

Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi vererek, "2026 yılı genelinde, toplamda 478 organize suç çetesine yönelik 1272 operasyon gerçekleştirdik. Yurt dışında bulunan 307 kişiye yönelik kırmızı bülten çıkartmak için çalışıyoruz.Bu senenin sonuna kadar organize suç örgütlerinin büyük kısmını pasifize edeceğiz, yani eylem yapamaz hale getireceğiz. Göreve geldiğimde öncelik vereceğimiz alanların birincisi olarak organize suçlarla mücadeleyi, ikincisi olarak uyuşturucuyla mücadeleyi, üçüncüsü olarak da çevrimiçi dolandırıcılık dediğimiz suç başlıklarıyla mücadeleyi belirlemiştik. Buna yönelik bir strateji de oluşturduk. Bu yeni nesil suç örgütlerine, uyuşturucu baronlarına ve bu işi geçim kaynağı haline getirerek çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz; bu konuda son derece kararlıyız. Ben arkadaşlara da söylüyorum; özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede bunları çökerttiğimiz, ele geçirdiğimiz zaman diyorum ki: "Bunları yatırın, ters kelepçe yapın, şöyle burunlarını bir sürtelim." Onlar suç işlerken vatandaşımıza nasıl hiç acımıyorlarsa, biz de bunları yakaladığımızda hukuk neye izin veriyorsa bizzat uygulayalım" açıklamasında bulundu.

"Bu sene araç almayacağız, kaynaklarımızı tamamen lojman alımına yönlendireceğiz"

Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı içerisinde yürütülmesi planlanan çalışmalara ilişkin, "İstanbul'da lojman ve ev alımına giderek bunları polislerimize tahsis etmek istiyoruz. Dün, 600 tane lojmanın alımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. Arkası da gelecek. Önceki yıllarda kaynaklar genelde emniyete ve jandarmaya araç alımı için ayrılırdı; bu sene araç almayacağız, kaynaklarımızı tamamen lojman alımına yönlendireceğiz" bilgisini paylaştı.

Yeni personelin göreve başlamasıyla birlikte çalışma saatlerine ilişkin de düzenleme yapılacağını belirten Çiftçi, "Yeni memurlarımızın göreve başlamasıyla beraber, polisi mesai konusunda rahatlatmak adına çalışma saatlerini düzenlemek istiyoruz. Kamuoyunda 12/24 veya 12/36 diye bilinen çalışma sistemine geçtikten sonra mesai saatleri konusunda yeni bir düzenlememiz olacak. Bu sisteme geçildikten sonra fazla çalışma yapanlar olursa, onlara fazla çalışma ücretlerini ödeyebilmek için bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 1937 yılında çıkartılmış ve o günden bugüne kadar kapsamlı bir şekilde güncellenmemiş ya da yenilenmemiş. Emniyetin de artık bir 'başkanlık' şeklinde örgütlenmesi gerekiyor. Çünkü mevcut kanun artık bünyeye dar gelmeye başladı. Emniyet Teşkilatı, 350 bin kişilik devasa bir yapı ve dev bir ordudur" diye konuştu.

"Sınırlarımız 7 gün 24 saat kesintisiz gözetleniyor"

Sınır güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmaları da değerlendiren Çiftçi, "1439 kilometre uzunluğunda bir sınır duvarı projemiz var. Bu projenin geriye sadece 100 kilometrelik bir kısmı kalmıştır. Sınırlarımız 7 gün 24 saat kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Sızmalar büyük ölçüde engellenmiştir ve nitekim düzensiz göçmen sayılarında da ciddi bir azalma kaydedilmiştir. Bugün hamdolsun, ülkemizin son 200 yılın en güçlü dönemini yaşadığını rahatlıkla ifade edebilirim. Bu güç, sınır güvenliğimizin tesisi de dahil olmak üzere tüm hizmetlerimize yansımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Uyuşturucu ile mücadele bizim için beka meselesi"

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Uyuşturucuya yönelik olarak 660 bin operasyon gerçekleştirdik. 854 bin kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadele bizim için beka meselesi." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu suçlarında ayrım yapılmadığını belirten Çiftçi, "Uyuşturucu ile mücadele ederken ünlü ya da ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Bu işe her kim bulaştıysa, kim bu işin içerisindeyse yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde tespitimizi yapıyoruz. Şu anda cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin üçte biri uyuşturucu suçlarından dolayı orada bulunuyor" şeklinde konuştu.

Mücadelenin tüm kurumların desteğiyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyla ilgili son derece kararlıyız. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımız, valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla birlikte üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getiriyoruz. Ancak bu noktada devletin diğer kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve ailelerden de yardım bekliyoruz. Çünkü topyekün bir mücadele yürütülmezse başarıya ulaşamayacağımızı veya istediğimiz sonucu alamayacağımızı değerlendiriyoruz." dedi.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin arzın engellenmesi ve talebin azaltılması olmak üzere iki boyutu bulunduğunu belirterek, "Yürüttüğümüz kararlı operasyonlar neticesinde arz zinciri ülkemizde önemli ölçüde baskılanmış durumdadır. Türkiye artık bu konuda bir hedef ülke olmaktan çıkmıştır. Yine de bu durum rehavete yol açmamalı, mücadeleye aynı kararlılıkla devam etmeliyiz" dedi. - ANKARA