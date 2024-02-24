Lojmanlar Camii Tadilat Sonrası Cemaatiyle Buluştu

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Üniversite kampüsünde, lojmanlar mevkiinde yer alan Lojmanlar Camii, 5 ayılık tadilat sürecinin ardından tekrar cemaati ile buluştu.

Camiinin uzun yıllar boyunca gerek namaz ibadeti, gerekse Kur'an kursları ile lojman sakinlerine fayda sağladığını, ancak yıllar içerisinde eskiyen birçok noktasının 5 aylık bir restorasyon çalışması ile yeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Lojmanlar Camii İmam Hatibi Nurettin Hınıslıoğlu, yoğun bir tadilat süreci geçirdiklerini ve mübarek Ramazan ayından önce gerekli çalışmaları tamamlayarak bu güzel mabedi tekrar kullanıma açtıklarını dile getirdi. Emeği geçen hayırseverler ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a teşekkür eden Hınıslıoğlu, desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olan ve camiinin yeni bir görünüme kavuşması için yoğun gayret sarf eden Rektör Çomaklı'ya ayrıca teşekkürlerini iletti.

Başkan Uçar: "Tüm Camiilerimizin İhtiyacı ile Yakından İlgileniyoruz"

Yakutiye sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 180 caminin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilendiklerini ve Lojmanlar Camiinin de üniversite için değerini bilerek tadilat sürecine ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini aktaran Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise yaptığı konuşmada, Tevbe Suresinde yer alan "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder" ayetinin kendileri için yol gösterici olduğunu ve bu bilinçle adım attıklarını belirterek, bugün gerekli çalışmaların tamamlanarak yeniden cemaati ile buluşan Lojmanlar Camiinde edilen tüm duaların kabul olması temennisiyle sözlerini tamamladı.

Rektör Çomaklı: "Camiilerimiz, Vatan Topraklarına Dikilen Manevi Muhafızlardır"

Atatürk Üniversitesi için müstesna bir yeri olan, nice duaların yankılandığı ve daha pek çok özelliğiyle üniversiteye değer katan Lojmanlar Camiinin tadilat ve tamiratının tamamlanması ile tekrar ibadete açılmasının kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: "Bu eserin yapılmasından yaşatılmasına kadar her sürecinde azami gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Camiimizin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Lojmanlar Camiimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla, şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz" diye konuştu.

Erzurum İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz'ın duaları eşliğinde namaz sonrası yeniden ibadete açılan Lojmanlar Camii önünde Sosyal Tesisler de nohut pilav dağıtımı gerçekleştirdi. - ERZURUM