Lokman Ağırman\'ın Tatlı Dükkanı Açıldı

Elazığ'da 9 yıldır seyyar satıcı olarak tatlı satan 23 yaşındaki Lokman Ağırman, kendi imkanlarıyla tatlıcı dükkanını açarak hayalini gerçekleştirdi. Kendi iş yerini açmanın gurur ve mutluluğunu yaşayan Ağırman, açılışa özel vatandaşlara 2 bin halka tatlı ikram etti.

Elazığ'da yaşayan 23 yaşındaki Lokman Ağırman, çocukluğundan bu yana seyyar olarak tatlı satıp geçimini sağlıyordu. Tatlı sektörüne duyduğu ilgiyle kendini geliştiren Ağırman, azmi ve çalışkanlığıyla hayalini kurduğu dükkanın sahibi oldu. Ağırman 9 yılın ardından Köfteciler Sokağı'nda kendi iş yerini açtı. Kendi iş yerinin patronu olan genç girişimci, açılışa özel vatandaşlara 2 bin halk tatlı ikram etti.

Lokman Ağırman, "Küçüklükten beri tatlı sektöründe çalıştım. Zaman geçtikçe seyyar olarak dükkanımı işletmeye başlamıştım. Bugünde çok şükür kendi iş yerimi açtım. Bundan sonraki süreçte de Elazığ'da bulunan Köfteciler Sokağında devam edeceğim. Elimizden geldiğince, sıcak bir şekilde döküp servis etmeye çalışacağız. Ürünlerimizdeki şekeri, Elazığ'ımızın şekeriyle yapıyoruz. İçerisinde glukoz bulunmamaktadır. İnşallah ilerleyen süreçlerde de işyerimizi büyütüp hizmet etmeye çalışacağım. Açılışın şerefine de 2 bin adet halka tatlı ikramı ile vatandaşlarımıza hizmet ettik" dedi. - ELAZIĞ