Londra\'da yüzlerce kişiden İran protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, İran'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla şehir merkezindeki Whitehall'da protesto gösterisi düzenledi.

LONDRA'DA İRAN PROTESTOSU

Başbakanlık ofisinin bulunduğu adres yakınlarında toplanan protestocular, İran'daki "mücadelelerine" destek çağrısında bulundu. Protestoya katılanlar, İran'da hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarını taşıyıp çeşitli pankartlar açarak uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

İRAN BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Protestocular ayrıca devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin fotoğraflarının yer aldığı pankartların yanı sıra, İran'daki 1979 devrimi öncesinde kullanılan güneş ve aslan motifli İran bayraklarını da taşıdı. Protestocular gösteri sırasında sıklıkla "Özgürlük" sloganları attı. Soğuk havaya rağmen farklı yaş gruplarından çok sayıda kişinin katıldığı protestoda göstericiler aynı zamanda İran'daki çeşitli sosyal hareketlerle dayanışma mesajları verdi.

İngiliz polisi, protesto boyunca Whitehall çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Eylem sırasında herhangi bir olay yaşanmadığı kaydedildi.